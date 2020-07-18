Доработать самописный сайт

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Закрыт11 заявок490 просмотров

Есть самописный сайт. Необходимо сделать доработки по ТЗ.

Ссылку на сайт и техническое задание скину в личном сообщении.

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
36 лет
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Был
5 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Zabqer
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$55
7 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

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