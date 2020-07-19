Прикрепить код js (Bootstarp) на страницу Wordpress

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Закрыт13 заявок438 просмотров

на сервере залит файл кода тренажёра на js (Bootstrap). Нужно его подключить на страницу сайта Wordpress. 

BootstrapJavaScriptWordPress
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