Всем привет! Для сайта медицинской клиники нужно провести оптимизацию сайта avz-clinic.com (WP): Провести оптимизацию скорости загрузкиОптимизацию кода сайта - поправить валидацию и структурировать код сайтаПрописать корректно тег hreflangПоправить оптимизацию под ...
Прикрепить код js (Bootstarp) на страницу Wordpress
на сервере залит файл кода тренажёра на js (Bootstrap). Нужно его подключить на страницу сайта Wordpress.
Заявки фрилансеров
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