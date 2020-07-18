Спрятать все административные функции в portable firefox. Строка сайта (куда входит), история, дополнения, пароли и все другие вкладки ( обсуждаемо ). Желательнее этот весь функционал сделать под логином и паролем, чтобы админ мог обновлять firefox, вносить изменения и снова раздел прятать для простых пользователей. Вполне может быть, что у Вас есть свое готовое решение для работы пользователей по ссылкам онлайн, с аналогичным функционалом. Готов рассмотреть. Данная конструкция будет работать на Server2008 или Server2012, просьба это учесть