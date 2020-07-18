Спрятать все административные функции в portable firefox

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Закрыт1 заявка514 просмотров

Спрятать все административные функции в portable firefox. Строка сайта (куда входит), история, дополнения, пароли и все другие вкладки ( обсуждаемо ). Желательнее этот весь функционал сделать под логином и паролем, чтобы админ мог обновлять firefox,  вносить изменения и снова раздел прятать для простых пользователей. Вполне может быть, что у Вас есть свое готовое решение для работы пользователей по ссылкам онлайн, с аналогичным функционалом. Готов рассмотреть. Данная конструкция будет работать на Server2008 или Server2012, просьба это учесть

5 лет назад
truckmail
Владимир 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ivanov09
Иван 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Показать работу в тимвивер отказался. Делал или не делал - незнаю

Заявки фрилансеров

ivanov09
Иван 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад