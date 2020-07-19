Необходимо похожую работу: на CodeIgniter

привет у меня готовый сайт надо мне обновить версию , codeigniter 2.03 до последной Версии ! без ошибок... 2 ишо мне надо хороший код интерфейса платежей. visa / mastercard.. (на сайте уже создан paypal для приема платежей..) надо создать интерфейс и интегрировать ( подключить к api чтобы мои клиенты при оплате банковской карте могли Добавить объявление на сайте..... подробнее документации сайта directory файлов.. http://adresati.com/documentation сайт : http://adresati.com