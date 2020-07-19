Необходимо похожую работу: на CodeIgniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок730 просмотров

привет  у меня готовый сайт надо мне обновить версию , codeigniter 2.03  до последной  Версии  ! без ошибок...  2 ишо мне надо    хороший код  интерфейса платежей. visa / mastercard..  (на сайте уже создан paypal для приема платежей..)  надо создать интерфейс и интегрировать  ( подключить к api  чтобы мои клиенты  при оплате банковской карте могли Добавить объявление на сайте..... подробнее документации сайта directory файлов.. http://adresati.com/documentation     сайт : http://adresati.com    

CodeIgniter
5 лет назад
guest_15951855701941
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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