Сделать турбостраницу через RSS в Вебмастере

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Закрыт3 заявки640 просмотров

Есть сайт https://prazdnikon.ru/ (вордпресс, Элементор)

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задача 

Сделать турбостраницу через RSS в Вебмастере 

страница - главная

+ вот такие картинки ссылки http://joxi.ru/n2YoQlvCZlvEEr

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Оплата чем скромнее тем лучше

оплата очень желательно на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап

ElementorWordPress
5 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
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