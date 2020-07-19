Всем привет! Для сайта медицинской клиники нужно провести оптимизацию сайта avz-clinic.com (WP): Провести оптимизацию скорости загрузкиОптимизацию кода сайта - поправить валидацию и структурировать код сайтаПрописать корректно тег hreflangПоправить оптимизацию под ...
Сделать турбостраницу через RSS в Вебмастере
Есть сайт https://prazdnikon.ru/ (вордпресс, Элементор)
==================
задача
Сделать турбостраницу через RSS в Вебмастере
страница - главная
+ вот такие картинки ссылки http://joxi.ru/n2YoQlvCZlvEEr
============
Оплата чем скромнее тем лучше
оплата очень желательно на яндекс деньги
========
ВАЖНО
в отклике укажите стоимость и сроки
+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов
+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
1)На сайте Wordpress (линк по запросу) реализовать передачу заказа через api в партнерскую программу shakes. Настроенный order.php от партнерки предоставлю, формы заказа на сайте есть (прикрепление 1.png, 2.png). Форма заказа 1.png делалась в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется доработка плагина Unitpay под WooCommerce. Плагин рабочий, хоть и слабый, оплата проходит, товары покупаются, но он не выдает какую-либо информацию которая должна отображаться покупателям по возвращению в магазин. При оплате через ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать парсер для бет365( с апи) и париматч. Все остальное - в лсВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте.Мне необходимо похожую работу: на CodeIgniter Пример работыпривет у меня готовый сайт надо мне обновить версию , codeigniter 2.03 до последной Версии ! без ошибок... 2 ишо мне надо https://front.platron.ru/wp-content/uploads/2017/05/bc_ru.png хороший код интерфейса платежей. visa / ...Закрыт5 лет назад
При запросе в гугл на сайт реклама выдает ohio8.vchecks.me. Cайт на тильде gidrok.com.ua. Нужно убрать этот редирект, для корректного отображения в поисковой гугла. Cloudflare подключен, в нем проблема по идее.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть 5 страниц верстки: ГлавнаяСтраница блогаСтраница статейСтраница поиска404 ошибкаТЗ скину в личку. Ваша предварительная цена и сроки. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
на сервере залит файл кода тренажёра на js (Bootstrap). Нужно его подключить на страницу сайта Wordpress.Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется реализовать плагин. Для реализации используется HTML, CSS, JS. Что нужно сделать: Создать плагин управления задачами. В который допустим менеджер и дизайнер. ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте. Задача, сделать обзорный книжный сайт, по примеру: https://knigabook.com Я представляю работу сайта таким образом: алгоритм заключается в переодическом парсинге книг с данных интернет-магазинов: https://skr.sh/s3EAEVtdlBa?a При помощи алгоритма парсинга, с указанных ...Закрыт5 лет назад