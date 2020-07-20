Внести правки в фиде Яндекса для сайта на Opencart

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Закрыт3 заявки608 просмотров

Яндекс не принимает фид данных сайта по той причине, что в урлах для картинок недопустим кириллический символ. Соответственно задача состоит в том, чтобы массово исправить этот момент в фиде данных, который уже сделан.  

Opencart
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