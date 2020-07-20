Программирование под Tilda

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки531 просмотр

1. Необходимо выводить данные (цены, параметры) на сайт Тильды из файла формата .json 

2. Написать калькулятор, на основе данных из файла (подробную логику – дам) 

Подробное тех.задание – пришлю в личку кандидату. 

Tilda
5 лет назад
webins
Максим 
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5 лет назад

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