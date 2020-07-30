Открыть индексацию главной страницы

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Завершен3 заявки370 просмотров

Доброго дня!

Есть самописный сайт 

https://prazdnikilux.ru/

сейчас он полностью закрыт от индексации

нужно открыть для индексации только главную страинцу, все остальные должны остаться закрытыми

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Задача предельно простая поэтому по оплате - хороший отзыв)

5 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$1
4 дня
Все быстро и четко, благодарю
все отлично, хороший заказчик, спасибо за предоставленную работу!

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Гегайр
 
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1 отзыв
5 лет назад
lex_kosta
Алексей 
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14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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5 лет назад