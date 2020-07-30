Необходимо составить фид для товарной рекламы гугл. Сайт-донор написан на вордпресс.
Открыть индексацию главной страницы
Доброго дня!
Есть самописный сайт
сейчас он полностью закрыт от индексации
нужно открыть для индексации только главную страинцу, все остальные должны остаться закрытыми
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Задача предельно простая поэтому по оплате - хороший отзыв)
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