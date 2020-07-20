Разработка сайта на WP

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Закрыт14 заявок636 просмотров

Есть вёрстка + js, нужно натянуть на wp + сделать возможность редактирования блоков из админки 

JavaScriptWordPress
5 лет назад
dimatutin
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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