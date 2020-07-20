Калькулятор на сайт

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Закрыт9 заявок730 просмотров

Добрый день! Нужен калькулятор 1 в 1 как тут https://www.grandline.ru/roofcalc/, только цвет линий бирюзовый и еще стоимость работ добавляется которая условная до 100 м.кв. 1 цена, 101-300, другая и свыше 500 кв - третья. +установка на ворд пресс.

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