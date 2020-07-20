Веб-программист.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок700 просмотров

Ищем веб-программиста. Необходимо взять готовый шаблон сайта и изменить данный шаблон под нас.

Сроки: согласовываются при дальнейшем сотрудничестве.

5 лет назад
guest_15952571366897
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Заявки фрилансеров

Степан
 
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