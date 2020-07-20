Инструмент по работе с изображениями/видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки616 просмотров

Есть готовый инструмент по изображениями/видео (PHP), требуется сделать ряд доработок/правок.

Описание задачи - https://bit.ly/3hvbKH9

PHP
5 лет назад
deviumcomp
Марина 
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