Перенос сайта

Делали редизайн сайта,натянули его на зеркало,теперь нужно перенести на основной домен без потери позиций в поиске.То есть,что бы все title,заголовки,мета-теги и description остались те же,так же нужно добавить текст для новых страниц и поправить некоторые косяки в верстке.

Зеркало:http://flyboard-kiev.com.ua/

Основной домен:http://flyboardkiev.com.ua/