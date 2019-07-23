Здравствуйте! Нужно собрать базу email (контакты с сайтов). Списка сайтов нет - его также нужно собрать по ключам(в приложении) в google и yandex. Нужны магазины, торгующие определенной тематикой. Выдать результат ...
Перенос сайта
Делали редизайн сайта,натянули его на зеркало,теперь нужно перенести на основной домен без потери позиций в поиске.То есть,что бы все title,заголовки,мета-теги и description остались те же,так же нужно добавить текст для новых страниц и поправить некоторые косяки в верстке.
Зеркало:http://flyboard-kiev.com.ua/
Основной домен:http://flyboardkiev.com.ua/
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