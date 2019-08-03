Нужны работы по php (CodeIgniter)

Сделан сайт на CodeIgniter, есть работы, которые надо сделать.

1. Сам сайт в зоне com, человек заходит, проходит простую регистрацию и попадает в админку. Нужно сделать возможность, чтобы мы могли взять домен, к примеру, ua, но чтобы админка была одна. Но на другом языке и домене, для пользователя.

То есть человек зашел на сайт.com - он на английском. Прошел регистрацию - попал в англоязычную админку.

Человек зашел на сайт.ua - он на украинском. Прошел регистрацию - попал в украиноязычную админку.

Сама возможность языковых версий в админке есть.

2. Сделать настраиваемую цветовую палитру в админке. То есть у нас есть базовый цвет оформления бокового и верхнего меню. Сделать возможность установить свой цвет, цвет можно выбрать из набора из 8 цветов. Пользователь активирует нужный ему цвет - он отображается на месте бокового и верхнего меню.

Вот такие задачи нужно сделать.