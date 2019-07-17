Обработчик почты с небольшим CRM ( web,php...)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок154 просмотра

1. Порекомендовать хостинг ресурс для задачи. 

2. Реализовать базовую задачу. Веб обработка емайл в автоматическом фоновом режиме.

3. Сопровождать, поддерживать развивать в соответствии с новыми подзадачами на условиях сдельной финансовой выгоды. 

Сумма по договоренности. 

Подробное ТЗ во вложении.

PHP
6 лет назад
murs11
Артур 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров