Баланс на сайте + доработки (1с-битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Есть огромный пул задач, вот несколько для примера:

1. Создать на сайте баланс, т.е. клиент разными способами может перевести деньги на баланс на сайте.

Так же нужен вывод баланса обратно клиенту. 

2. При пополнении баланса на сайте, процент денег нужно автоматически вывести на р/с ООО-1. 

3. При оформлении заказа - с баланса деньги перевести на р/с ООО-2. (т.е. не как в ИМ клиент оплачивает отдельно, а списывается с баланса)

И много другое...

Готов пообщаться по задачам, обсудить детали и т.д.

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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