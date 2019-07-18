Баланс на сайте + доработки (1с-битрикс)

Есть огромный пул задач, вот несколько для примера:

1. Создать на сайте баланс, т.е. клиент разными способами может перевести деньги на баланс на сайте.

Так же нужен вывод баланса обратно клиенту.

2. При пополнении баланса на сайте, процент денег нужно автоматически вывести на р/с ООО-1.

3. При оформлении заказа - с баланса деньги перевести на р/с ООО-2. (т.е. не как в ИМ клиент оплачивает отдельно, а списывается с баланса)

И много другое...

Готов пообщаться по задачам, обсудить детали и т.д.