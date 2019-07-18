Создание внутреннего портала для фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок152 просмотра

Создание внутреннего портала для фирмы на несколько пользователей для обмена информацией, с возможностью добавления меток на карте России (по адресам проектов, которые реализованы или находятся в работе) и добавления фото и картинок. 

Дизайн портала не важен.

6 лет назад
nazarmikhaylov
Назар 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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