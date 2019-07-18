Доработка парсера google.maps

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Закрыт5 заявок116 просмотров

Имеются исходники программы на C#.  

Программа собирает с Goolge Maps и записывает в таблицу следующую информацию:  

тип места;  

название (RU и EN) места;  

адрес (RU и EN) места; 

телефон; 

сайт;  

широта и долгота;  

сохранение картинки.  

Мне нужно внести следующие правки:  

1) добавить информацию о статусе. Например, если ввести в Goolge Maps Volta Москва, то будет статус "закрыто навсегда", а если Клуб 911 Москва, то "Закрыто. Открыто с 21:00.", либо "Открыто". Где-то может быть пусто, это не существенно, главное собрать статусы "закрыто навсегда".  

2) Добавить в настройки возможность смены второго языка для названия и адреса (первый – EN, он всегда есть по умолчанию). Выбор языка можно сделать открытым, то есть просто в настройка указывается ru, es, de и т.д. и оно идёт в эту часть адреса – "?hl=ru"  

Если Вы дочитали до этого места, то просьба в своём ответе на проект в любом месте написать слово "маляр". 

3) Сейчас в программе есть только опция собирать/не собирать картинки. Мне нужно, чтобы была возможность включать/отключать все параметры:  

- тип места  

- статус (см. п1)  

- название места (на всех языках)  

- адрес места (на всех языках)  

- контакты (телефон и сайт)  

- координаты (широта и долгота)  

- картинка (уже реализовано)  

Программу и исходники направлю выбранному исполнителю.

6 лет назад
nikitkagusev
Никита 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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