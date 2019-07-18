Доработка парсера google.maps

Имеются исходники программы на C#.

Программа собирает с Goolge Maps и записывает в таблицу следующую информацию:

тип места;

название (RU и EN) места;

адрес (RU и EN) места;

телефон;

сайт;

широта и долгота;

сохранение картинки.

Мне нужно внести следующие правки:

1) добавить информацию о статусе. Например, если ввести в Goolge Maps Volta Москва, то будет статус "закрыто навсегда", а если Клуб 911 Москва, то "Закрыто. Открыто с 21:00.", либо "Открыто". Где-то может быть пусто, это не существенно, главное собрать статусы "закрыто навсегда".

2) Добавить в настройки возможность смены второго языка для названия и адреса (первый – EN, он всегда есть по умолчанию). Выбор языка можно сделать открытым, то есть просто в настройка указывается ru, es, de и т.д. и оно идёт в эту часть адреса – "?hl=ru"

Если Вы дочитали до этого места, то просьба в своём ответе на проект в любом месте написать слово "маляр".

3) Сейчас в программе есть только опция собирать/не собирать картинки. Мне нужно, чтобы была возможность включать/отключать все параметры:

- тип места

- статус (см. п1)

- название места (на всех языках)

- адрес места (на всех языках)

- контакты (телефон и сайт)

- координаты (широта и долгота)

- картинка (уже реализовано)

Программу и исходники направлю выбранному исполнителю.