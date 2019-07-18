Куплен шаблон, нужно произвести несколько правок на сайте. Как-то визуально покрасивее сделать
Доработка парсера google.maps
Имеются исходники программы на C#.
Программа собирает с Goolge Maps и записывает в таблицу следующую информацию:
тип места;
название (RU и EN) места;
адрес (RU и EN) места;
телефон;
сайт;
широта и долгота;
сохранение картинки.
Мне нужно внести следующие правки:
1) добавить информацию о статусе. Например, если ввести в Goolge Maps Volta Москва, то будет статус "закрыто навсегда", а если Клуб 911 Москва, то "Закрыто. Открыто с 21:00.", либо "Открыто". Где-то может быть пусто, это не существенно, главное собрать статусы "закрыто навсегда".
2) Добавить в настройки возможность смены второго языка для названия и адреса (первый – EN, он всегда есть по умолчанию). Выбор языка можно сделать открытым, то есть просто в настройка указывается ru, es, de и т.д. и оно идёт в эту часть адреса – "?hl=ru"
Если Вы дочитали до этого места, то просьба в своём ответе на проект в любом месте написать слово "маляр".
3) Сейчас в программе есть только опция собирать/не собирать картинки. Мне нужно, чтобы была возможность включать/отключать все параметры:
- тип места
- статус (см. п1)
- название места (на всех языках)
- адрес места (на всех языках)
- контакты (телефон и сайт)
- координаты (широта и долгота)
- картинка (уже реализовано)
Программу и исходники направлю выбранному исполнителю.
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