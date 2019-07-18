У нас есть бэкэнд на основе Django, который отлично работает, но имеет проблемы с производительностью. Мне нужен эксперт для оптимизации загрузки и потокового видео на сервисах API. Все отлично работает, нам просто нужно ...
Доработка сайта Wordpress
Куплен шаблон, нужно произвести несколько правок на сайте.
Как-то визуально покрасивее сделать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен Опытный программист PHP на очень крупный проект Оставляйте ваши контакты я с вами свяжусь!Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
поменять на сайте art-riseproject.ru (техническая часть): -видео -контакты на отдельную страницу, а не просто перекидывало -может есть возможность поменять плитку в -новостях и магазине -возможность сделать заказ в магазине, а не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание внутреннего портала для фирмы на несколько пользователей для обмена информацией, с возможностью добавления меток на карте России (по адресам проектов, которые реализованы или находятся в работе) и добавления фото и картинок. Дизайн портала ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно составить карту сайта, робот.txt и переназвать урлы. Так же сделать ранжирование новостей в правом блоке, что бы можно было выбирать какая новость будет отображаться в блоке. https://sirius-montazh.ru/Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно оптимизировать скорость загрузки страниц в Google Page Speed для сайта https://xn--e1afhbdsrhb9h.xn--p1ai/ Важно догнать мобильные и ПК до зеленой зоны от 90. Оптимизировать нужно все страницы сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Нужен специалист по Yii 2.0 с умением верстать. Переделываем сайт под мобильную версию, в процессе появилось пару багов. 1) перестали отправляться заказы с магазина, нужно разобрать почему ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, я знаю что у вас есть уже подобный модуль, может вы его улучшить? Я заплачуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Попапы 1. При входе на сайт должен всплывать попап с выбором города пользователя 2. Попапы в футере сайта (по нажатию на «Техподдрежка» и «Написать письмо») срабатывают с большой задержкой. Заменить попапы на magnific ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, К вордпресс добавлен файл, который отвечает за шаги которые должен проделать пользователь, чтобы отправить заявку. И нужно чтобы на 2 шаге картинка отображалась в определенном месте, а на 1 и 3 была ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад