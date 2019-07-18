Специалисты Django

У нас есть бэкэнд на основе Django, который отлично работает, но имеет проблемы с производительностью.

Мне нужен эксперт для оптимизации загрузки и потокового видео на сервисах API.

Все отлично работает, нам просто нужно повысить производительность для загрузки видео и потоковой передачи. Для ускорения загрузки и потоковой передачи.

Делайте заявки только в том случае, если у вас есть опыт работы в Django

Вопрос

как вы решите эту проблему? дать подробности