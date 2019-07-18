Специалисты Django

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Закрытнет заявок117 просмотров

У нас есть бэкэнд на основе Django, который отлично работает, но имеет проблемы с производительностью.

Мне нужен эксперт для оптимизации загрузки и потокового видео на сервисах API.

Все отлично работает, нам просто нужно повысить производительность для загрузки видео и потоковой передачи. Для ускорения загрузки и потоковой передачи.

Делайте заявки только в том случае, если у вас есть опыт работы в Django

Вопрос

как вы решите эту проблему? дать подробности

Django
6 лет назад
Chinza
Марат 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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