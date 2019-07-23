Выгрузка OpenCart 1.5.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки143 просмотра

Необходимо настроить/починить выгрузку товаров, цен от поставщика в OpenCart 1.5.6. 

На данный момент есть php скрипт, который запускает процесс обновления цен и ассортимента. 

Не устраивает: 

1. Делается только вручную (пробовал через планировщик задач хостинга – выдает ошибку). Надо автоматически 1 раз в сутки 

2. Прорабатывает не весь нужный ассортимент 

Варианты: 

1. Править текущее решение с учетом указанных недостатков 

2. Использовать модуль CSV Price Pro import/export 

Возможно есть другие.

OpencartPHP
6 лет назад
russitnikov
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. Быстро сделал работу. Без правок. Рекомендую !
Отличный заказчик, передал все необходимые данные для работы, быстро оплатил услуги. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад