(PHP программирование) Привязка шаблона верстки к функционалу CMS

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Закрыт5 заявок150 просмотров

Ищу исполнителя на поток типовых (сайт-визитка состоящий из 3-х страниц) проектов.

Необходима привязка верстки к шаблону CMS (Yii1)

PHP
6 лет назад
Oeve
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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