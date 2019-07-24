Сложить 16-чные числа на PHP

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Завершен6 заявок197 просмотров

Нужно сделать на php 5.6. функцию сложения/умножения 16-чных чисел 64-130 знаков по формуле (a+b) mod n. n = FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFEBAAEDCE6AF48A03B.

1-е число: 5878721C172ABF408E86216F85E50BA25B1C6C622A75E7E11BB4DFEE62F2ED65

2-е число: 77B0E0A5A618BC17A7D195669AE45CDE4E6829E910756893A197AFEE7BA299C7

В итоге должно получиться: D02952C1BD437B583657B6D620C96880A984964B3AEB5074BD4C8FDCDE95872C

PHP
6 лет назад
Flautr1
44 года
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4 года назад

Выбранный исполнитель

zaycakitayca
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
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zaycakitayca
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад