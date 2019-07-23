Доработать пользовательский личный кабинет на сайте вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок167 просмотров

Добрый день!

Сайт https://divchina.biz

Данные, которые нужно добавить в личный кабинет:

1. Код клиента и его данные : ФИО город номер телефона, номер отделения почты, индекс.

2. Возможность отслеживать посылку: время попадания на склад, статус посылки и местонахождение (вводятся админом).

3. Служба поддержки ( письмо на почту) по любым вопросам груза из личного кабинета.

Внешний вид кабинета примерно, как на фото.

Сразу предлагайте цену и сроки.

WordPress
6 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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