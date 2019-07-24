Модифицировать скрипт

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок230 просмотров

Есть скрипт php,

Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия.

один цвет -добавляет наличие на сайт, другой цвет - пропускает ячейку.(цвет задается в конфиг файле)

надо сделать так: задавать в конфиге не один цвет, а набор цветов

один набор цветов - добавляет наличие на сайт, другой набор цветов - пропускает ячейку.

PHP
6 лет назад
CABA
50 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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