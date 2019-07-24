Мы ищем разработчика для полной переработки существующих API для новой версии мобильного приложения. Цель: - более производительные, еффективные и надежные API - переработать некоторые запросы под нужды нового приложения ...
Модифицировать скрипт
Есть скрипт php,
Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия.
один цвет -добавляет наличие на сайт, другой цвет - пропускает ячейку.(цвет задается в конфиг файле)
надо сделать так: задавать в конфиге не один цвет, а набор цветов
один набор цветов - добавляет наличие на сайт, другой набор цветов - пропускает ячейку.
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