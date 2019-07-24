Модифицировать скрипт

Есть скрипт php,

Он анализирует файл xls и в зависимости от цвета заливки ячеек делает некие действия.

один цвет -добавляет наличие на сайт, другой цвет - пропускает ячейку.(цвет задается в конфиг файле)

надо сделать так: задавать в конфиге не один цвет, а набор цветов

один набор цветов - добавляет наличие на сайт, другой набор цветов - пропускает ячейку.