Переписать существующие API

Мы ищем разработчика для полной переработки существующих API для новой версии мобильного приложения.

Цель:

- более производительные, еффективные и надежные API

- переработать некоторые запросы под нужды нового приложения

Основные этапы проекта:

1) Создать краткую документацию по существующим API (список методов, принимаемых параметров и возвращаемых данных)

2) Создать новые API (данные в основном будут из MSSQL процедур)

3) Создать интерфейс для сравнения старых и новых API по производительности (веб страница где можно легко протестировать и старые и новые API и сравнить производительность)

4) Создание среды для автоматизированного нагрузочного тестирования новых API

Нужен разработчик:

- с большим опытом разработки веб серивисов на C#

- работы с большими базами данных (MS SQL)

- с хорошим опытом работы по оптимизации БД

- с опытом работы по автоматизированному тестированию

Просьба отвечать разработчикам с хорошим опытом работы в перечисленных областях и имеющим достаточно свободного времени.

Проект большой и довольно сложный.

Желательно почасовая оплата или оплата поэтапно так как оценить объем работы/стоимость для всего проекта затруднительно.