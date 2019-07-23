Добрый день. Имеем: чистый движок DLE 11.3 и выше Что требуется: 1.Баланс пользователя, пополняемый по определенному коду, генерация в админке Админом на определенную сумму. ...
Переписать существующие API
Мы ищем разработчика для полной переработки существующих API для новой версии мобильного приложения.
Цель:
- более производительные, еффективные и надежные API
- переработать некоторые запросы под нужды нового приложения
Основные этапы проекта:
1) Создать краткую документацию по существующим API (список методов, принимаемых параметров и возвращаемых данных)
2) Создать новые API (данные в основном будут из MSSQL процедур)
3) Создать интерфейс для сравнения старых и новых API по производительности (веб страница где можно легко протестировать и старые и новые API и сравнить производительность)
4) Создание среды для автоматизированного нагрузочного тестирования новых API
Нужен разработчик:
- с большим опытом разработки веб серивисов на C#
- работы с большими базами данных (MS SQL)
- с хорошим опытом работы по оптимизации БД
- с опытом работы по автоматизированному тестированию
Просьба отвечать разработчикам с хорошим опытом работы в перечисленных областях и имеющим достаточно свободного времени.
Проект большой и довольно сложный.
Желательно почасовая оплата или оплата поэтапно так как оценить объем работы/стоимость для всего проекта затруднительно.
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