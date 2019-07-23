Переписать существующие API

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Мы ищем разработчика для полной переработки существующих API для новой версии мобильного приложения. 

Цель: 

- более производительные, еффективные и надежные API 

- переработать некоторые запросы под нужды нового приложения 

Основные этапы проекта: 

1) Создать краткую документацию по существующим API (список методов, принимаемых параметров и возвращаемых данных) 

2) Создать новые API (данные в основном будут из MSSQL процедур) 

3) Создать интерфейс для сравнения старых и новых API по производительности (веб страница где можно легко протестировать и старые и новые API и сравнить производительность) 

4) Создание среды для автоматизированного нагрузочного тестирования новых API 

Нужен разработчик: 

- с большим опытом разработки веб серивисов на C# 

- работы с большими базами данных (MS SQL) 

- с хорошим опытом работы по оптимизации БД 

- с опытом работы по автоматизированному тестированию 

Просьба отвечать разработчикам с хорошим опытом работы в перечисленных областях и имеющим достаточно свободного времени. 

Проект большой и довольно сложный. 

Желательно почасовая оплата или оплата поэтапно так как оценить объем работы/стоимость для всего проекта затруднительно.

SQL
6 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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