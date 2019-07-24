В зеленую зону мобильную и десктопную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Нужно оптимизировать сайт на движке opencart 2.3 (ocstore). Вывести в зеленую зону десктопную и мобильную версию сайта, выполнить рекомендации от Гугл https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Функционал сайта не должен пострадать.

сайт fazasna.ru работу будем вести на поддомене

ocStoreOpencart
6 лет назад
fazasna
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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