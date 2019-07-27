Одностраничный сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок210 просмотров

Нужно сделать одну страничку. 

http://eva102rus.tilda.ws 

Этот на любом движке. Чтоб можно было отредактировать и разместить на своем хостинге.

6 лет назад
ArturSTR
Артур 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Заказ выполнен четко по заданию и в срок!
Спасибо Артуру за сотрудничество. Максимально простое и понятное ТЗ, сверхбыстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад