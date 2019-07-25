Доработка сайта на Yii 1 Framework

Есть сайт сделанный на yii 1 framework, с поддоменами городами (одна база и один файловый каталог) , на данный момент все страницы услуг выводятся во всех городах, нужно добавить возможность добавлять страницы услуг для определенных городов, чтобы на других поддоменах данные страницы услуг не выводились и не были доступны. Думаю можно бы было в админке отметить в каком городе вывести услугу, если ничего не отмечено выводится на всех городах, если отмечено то выводится только в отмеченном.