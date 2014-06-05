Мониторинг активности ПК

Надо написать маленькую программу для мониторинга активности компьютера.

Требования:

1) каждую минуту надо отправлять на URL: IP адрес, флаг об активности клавиатуры и мышки за последнюю минуту, т.е. если были движения и нажатия за последнюю минуту, то true и список активных приложений.

2) URL для отправки должен задаваться в настройках.

3) программа должна быть видна только в процессах.