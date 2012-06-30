C#: Перехват открытия веб-страницы в новом окне

Нужно реализовать перехват открытия страницы в новом окне в элементе управления WebBrowser (в том числе popup и popunder) И получение ссылки на страницу, открываемую в новом окне. Один из наглядных простых примеров - это происходит при нажатие на ссылку у которой target="_blank". Но есть и много других вариантов реализации открытия в новом окне.

Перехват я уже реализовал следующим образом:

САМ ПЕРЕХВАТЧИК:

======================

private void WebBrowser1_NewWindow(Object sender, CancelEventArgs e)

{

try

{

e.Cancel = true;

string newWindowUrl = "???ВОТ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ССЫЛКУ НА СТРАНИЦУ ОТКРЫВАЕМУЮ В НОВОМ ОКНЕ???";

webBrowser1.Navigate(newWindowUrl);

}

catch (Exception exp)

{

MessageBox.Show(exp.Message);

}

}

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ПЕРЕХВАТЧИК ЦЕПЛЯЮ еще когда загрузилась начальная страница в DocumentCompleted

webBrowser1.NewWindow += new CancelEventHandler(WebBrowser1_NewWindow);

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Для тестинга с разными вариантами открытий нового окна можете использовать данную страницу http://synoparser.ru/clientsite/opennewwindow.html .

Оплата 15$ после тестирования функционала по teamviewer.