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Подправить программку для запуска на Windows 7
Есть программка, которая умеет плавно вкючать и выключать звук на звуковой карте, установленной в системе по-умолчанию.
Выключателем являются 2 контакта в LPT разъеме.
Программку можно скачать здесь (прикреплена).
Проблема в том, что программа не работает на Windows 7 ни в каких режимах совместитостей.
Задача: заставить работать под Windows 7 -
либо переписать DLLку, либо программку, либо сделать такую же с нуля.
Еще хотелось бы запоминать параметры в ini-файле (сейчас после перезапуска настройки слетают).
Оплачу WMR. Цену называйте сами, но в принципе для програмиста эта работа на час.
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