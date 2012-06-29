Подправить программку для запуска на Windows 7

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Закрыт3 заявки221 просмотр

Есть программка, которая умеет плавно вкючать и выключать звук на звуковой карте, установленной в системе по-умолчанию.

Выключателем являются 2 контакта в LPT разъеме.

Программку можно скачать здесь (прикреплена).

Проблема в том, что программа не работает на Windows 7 ни в каких режимах совместитостей.

Задача: заставить работать под Windows 7 -

либо переписать DLLку, либо программку, либо сделать такую же с нуля.

Еще хотелось бы запоминать параметры в ini-файле (сейчас после перезапуска настройки слетают).

Оплачу WMR. Цену называйте сами, но в принципе для програмиста эта работа на час.

13 лет назад
Easy500
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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