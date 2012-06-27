Программа для ресторанов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок226 просмотров

Нужна программа,которая в ресторане считает (хранит) сколько на складе алкоголя и продуктов и вычитает из них составляющие, когда вбивают заказ с пределенным количеством алкоголя и продуктов. Интересует сама программа и сколько будет стоить такая программа, есть ли аналоги?

13 лет назад
Nicklancer
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа обработки прайс-листов

    $80

    Каждый день на почту приходят около 40 прайс-листов в форматах pdf и xls. Нужна программа которая будет обрабатывать эти прайс-листы сортировать указанные в них товары попозиционно. На исходе должен сохраняться итоговый прайс-лист ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • С#. Многопоточное сохранение файлов с Web

    Дано: файл со списком ссылок ( примерно 300) Задача: Одновременно сохранить содержимое по этим ссылка в файлы. Сейчас все происходит последовательно через цикл, wс.DownloadFile(); Интересует ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реализация заданного алгоритма на Maple

    $50

    Доброго времени суток!Я студент 4-го курса,в этом году защищаю диплом.В процессе его написания столкнулся с временнОй трудностью в написании алгоритма в языке Maple из изучаемой статьи.Главная проблема-крайне сжатые сроки.С меня материал,описывающий алгоритм(на плохом русском и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Последовательная загрузка файлов по bittorrent

    Необходимо написать DLL, которая умеет последовательно скачивать файлы по протоколу bittorrent и отдавать скачанное по протоколу http. Интерфейс DLL показан в приложении interface.html Все строки в interface.html - utf8. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для афони и веба.

    $2100

    Такая концепция... 'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со ...

    Android
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Онлайн трансляция видео

    Требуется сделать механизм трансляции видео (что-то вроде телевидения) с вебкамер к клиентам. Надо учесть следующее: - клиентов просматривающих вещание будет порядка 1000 + нужно спланировать что делать если клиентов станет ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка ПО для управления проектами по аналогу

    Требуется разработка ПО (аналог rillsoft project). В представленной программе слишком большое количество функций, т.е. требуется упростить программу. Также требуется внести некоторые изменения по тем функциям, которые интересуют. Сроки - не главный фактор, основное - качество. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Распознавание текста с изображения

    необходимо написать библиотеку, осуществляющую следующее. на вход подается либо изображение, либо координаты региона на экране, на выходе распознанный текст который там выведен. шрифт один и тот же. Распознать нужно не весь текст региона, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Firefox addon - написать небольшой плагин

    требования к плагину: 1) получает от активной вкладки: а) адрес перехода б) статус: должен быть timeout, done или loading 00:00 где 00:00 это минуты и секунды прошедшие с начала загрузки ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад