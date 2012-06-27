Каждый день на почту приходят около 40 прайс-листов в форматах pdf и xls. Нужна программа которая будет обрабатывать эти прайс-листы сортировать указанные в них товары попозиционно. На исходе должен сохраняться итоговый прайс-лист ...
Программа для ресторанов
Нужна программа,которая в ресторане считает (хранит) сколько на складе алкоголя и продуктов и вычитает из них составляющие, когда вбивают заказ с пределенным количеством алкоголя и продуктов. Интересует сама программа и сколько будет стоить такая программа, есть ли аналоги?
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