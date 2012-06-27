Платные консультации по Objective C под OS X

Для решения сложной задачи требуются консультации по Objective C

Писать ничего не нужно - нужно отвечать на много вопросов.

Вопросы, на всякий случай, это не игра, не приложение под iOs итд )

Формат консультаций: Skype или Team Viewer

Сейчас я в основном пишу на PHP / JQUERY (плюс писал когда то на С++ , VB) поэтому некоторые механизмы objective C (особенно ссылки, классы внутри классов и время жизни переменных) не догоняю.

С вас : Знание структуры языка, среды XCode, основных классов cocoa (знание классов распознавания изображений, работы с сервером распознавания и синтеза речи будут плюсом), достаточно частое присутствие онлайн.

С меня: Сверхадекватность, оплата вовремя, отзыв и рекомендации

В заявке вашу цену в час, пожалуйста.