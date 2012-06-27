Привет нужен специалист по битрикс по улучшению проекта пишите в скаип и аську Skype: Pbrunki ICQ: 634319505 )
Платные консультации по Objective C под OS X
Для решения сложной задачи требуются консультации по Objective C
Писать ничего не нужно - нужно отвечать на много вопросов.
Вопросы, на всякий случай, это не игра, не приложение под iOs итд )
Формат консультаций: Skype или Team Viewer
Сейчас я в основном пишу на PHP / JQUERY (плюс писал когда то на С++ , VB) поэтому некоторые механизмы objective C (особенно ссылки, классы внутри классов и время жизни переменных) не догоняю.
С вас : Знание структуры языка, среды XCode, основных классов cocoa (знание классов распознавания изображений, работы с сервером распознавания и синтеза речи будут плюсом), достаточно частое присутствие онлайн.
С меня: Сверхадекватность, оплата вовремя, отзыв и рекомендации
В заявке вашу цену в час, пожалуйста.
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