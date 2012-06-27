Firefox addon - написать небольшой плагин

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Закрыт2 заявки179 просмотров

требования к плагину:

1) получает от активной вкладки:

а) адрес перехода

б) статус: должен быть timeout, done или loading 00:00 где 00:00 это минуты и секунды прошедшие с начала загрузки

2) полученную информацию должен писать в заголовок браузера, так, что если там допустим написано Yandex Mobile - Firefox то после обработки плагином должно быть написано Yandex Mobile - Firefox - url: http://m.yandex.ru/index.php?param1=1 status: loading 00:04

Урл обязательно со всеми параметрами должен быть, время обновления плагином информации - каждые 2-3 секунды.

3) плагин должен также решать такую проблему как нажатие кнопки Continue на вот таком вылезающем окне

http://www.sendspace.com/file/cbzc9p

сразу оговорюсь, настройка security.warn_submit_insecure в about:config не дает решить эту проблему по неизвестной причине и просьба этот путь не предлагать!

в заявке сразу указывайте сумму и срок

пожалуйста, только профессионалы с отзывами и\или портфолио

13 лет назад
my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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