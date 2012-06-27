Delphi: аналог софта или невидимая управлялка

Есть некий софт, для работы с системой. Требуется написать либо бота для него, там 3-4 формы с которыми нужно будет работать, либо аналогичный функционал этих трех четырех форм. Пробовал делать снимки системы (ФС и реестра) до и после прохода этой программой (это некий генератор серийников и смены системной информации) но некоторые вещи которые делает программа аналог так и остались тайной.

Прошу новичкам не писать, только серьезным людям.

Решение нужно срочно и на профессиональном уровне исполнения.

Срок исполнения желателен 1 форма программы аналога - 1-2 дня максимум разработки.

Вкратце о возможностях программы аналога - работа с данными IE: изменение информации о компонентах IE, версиях модулей IE (таких как outlook, mvm, wmp и др.), изменение системных данных. Изменение POST PLATFORM записей.

В заявке указывайте цену и сроки выполнения. Если у вас нет портфолио или оно скудное (также касается отзывов и даты регистрации на сайте), то нужно либо подкрепить свою кандидатуру профилем на другом сайте, либо привести какие то рекоммендации. В противном случае лучше не писать.

Спасибо за внимание, жду заявок.