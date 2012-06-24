Выгрузка-загрузка справочников 1С

Требуется обработка для выгрузки справочника "номенклатура" и справочника "контрагенты" из "Торговля для частных предпринимателей Украины"(v8.1), с последующей загрузкой в "Торговля и склад для Украины" (v7.7).

З.Ы. При переносе спр. "номенклатура", необходимо будет переносить и подч. справочники например "Цены номенклатуры" и т. д.