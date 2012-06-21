Флешка в режиме чтения и настройка софта

На флешке нужно 2 раздела:

- загрузочный с какой нибудь простенькой и понятной операционной системой (можно Linux дистрибутив). Суть такая, чтобы можно было с флешки загрузится в ОС, чтобы в ней не оставалось никаких логов. И чтобы сама флешка никаких следов в системе не оставляла. Плюс защита от записи, чтобы вирусы не проникли на нее.

- вторая часть - зашифрованный раздел - что-то типа True Crypt раздел. И там хранить Portable версии программ.

Соответственно нужна инструкция по настройке такой флешки.

Если у вас был опыт такой разработки, сразу указывайте в ответе.

Не пишите в личный сообщения.