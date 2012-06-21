Разработка и внедрение инфосистемы для компании

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт15 заявок393 просмотра

Проект разбит на несколько этапов:

Первый этап:

Общая База данных контактов с возможностью:

звонка (Skype), отправки электронной почты, печати адреса на конверте прямо из системы;

хранения истории по параметрам «дата», «наименование товара», «цена», «дата следующего контакта (созвона, мейла etc),

запроса на отбор лучшей (лучших) „цены наименования товара на дату“.

Сетевая, с размещением на сервере компании.

До 10 пользователей с 3 уровнями прав (администратор, пользователь с правами редактирования, пользователь с правом только просмотра).

Желательно на Delphi или C# на основе базы MSSQL.

Должно быть письменное «Руководство пользователя».

Должна содержать "Справочники": Контрагенты (до 500), Товары (до 100), Контакты (до 2.000).

В идеале: обмен данными с 1С.

Будет использоваться для работы с поставщиками как рабочий инструмент секретарей и закупщиков.

Можно применить и готовое решение (только не табличку из Word/Excel). Т.е., какой-нибудь Sharepoint (только пример) или что-то похожее вполне бы устроило.

Оплата по этапам: первый этап — 500 USD + оплата стороннего софта, если понадобится. Если удастся избежать этой статьи расходов, сэкономленным поделюсь.

Привлечение фрилансера для меня — в новинку, поэтому опросный лист для подготовки ТЗ (на данный момент ТЗ нет) очень желателен.

чуть подробнее здесь:

https://www.dropbox.com/s/524agqk4wk4m6a4/Infosys.docx

Delphi
13 лет назад
Gonchar_POTT
Сергей 
59 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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