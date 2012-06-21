Есть разрушенная база данных. Требуется извлечь из нее все уцелевшие сведения. В частности документы Счет-фактура. С помощью программы Tool_1CD данные выгружены в XML файл. Необходимо написать обработку для загрузки данных документов в новую базу 1С. ...
Разработка и внедрение инфосистемы для компании
Проект разбит на несколько этапов:
Первый этап:
Общая База данных контактов с возможностью:
звонка (Skype), отправки электронной почты, печати адреса на конверте прямо из системы;
хранения истории по параметрам «дата», «наименование товара», «цена», «дата следующего контакта (созвона, мейла etc),
запроса на отбор лучшей (лучших) „цены наименования товара на дату“.
Сетевая, с размещением на сервере компании.
До 10 пользователей с 3 уровнями прав (администратор, пользователь с правами редактирования, пользователь с правом только просмотра).
Желательно на Delphi или C# на основе базы MSSQL.
Должно быть письменное «Руководство пользователя».
Должна содержать "Справочники": Контрагенты (до 500), Товары (до 100), Контакты (до 2.000).
В идеале: обмен данными с 1С.
Будет использоваться для работы с поставщиками как рабочий инструмент секретарей и закупщиков.
Можно применить и готовое решение (только не табличку из Word/Excel). Т.е., какой-нибудь Sharepoint (только пример) или что-то похожее вполне бы устроило.
Оплата по этапам: первый этап — 500 USD + оплата стороннего софта, если понадобится. Если удастся избежать этой статьи расходов, сэкономленным поделюсь.
Привлечение фрилансера для меня — в новинку, поэтому опросный лист для подготовки ТЗ (на данный момент ТЗ нет) очень желателен.
чуть подробнее здесь:
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