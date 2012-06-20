1C: Написать обработку загрузки документов из XML

Есть разрушенная база данных. Требуется извлечь из нее все уцелевшие сведения. В частности документы Счет-фактура. С помощью программы Tool_1CD данные выгружены в XML файл. Необходимо написать обработку для загрузки данных документов в новую базу 1С. Конфигурация \"Управление бухгалтерией 2.0.32.4\". Во вложении XML файл для загрузки (есть еще несколько с данными табличной части) и примерная обработка.