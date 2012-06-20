Написание программы, осуществляющей демонстрацию презентаций PowerPoint, расположенных на сервере Exchange в папке типа "Календарь", с учетом временных рамок. Язык - С#, среда разработки - MSVS 2010.
1C: Написать обработку загрузки документов из XML
Есть разрушенная база данных. Требуется извлечь из нее все уцелевшие сведения. В частности документы Счет-фактура. С помощью программы Tool_1CD данные выгружены в XML файл. Необходимо написать обработку для загрузки данных документов в новую базу 1С. Конфигурация \"Управление бухгалтерией 2.0.32.4\". Во вложении XML файл для загрузки (есть еще несколько с данными табличной части) и примерная обработка.
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