Для игрового хостинга необходимо написать новый backend обработчик на удаленные сервера. Язык программирования - любой, приоритетные - java, C/C++, python, ruby, erlang. 1. Программа должна слушать определенный порт, принимать запросы и ...
C#: функция для скачивания torrent файла.
Нужна C# функция для скачивания torrent файла. Для тестирования функции нужно простенькое демо приложение, куда можно ввести ссылку на torrent файл, задать директорию на компе, куда будет производится закачка, и нажать кнопку Скачать. Оплату производим только после успешного тестирования демо приложения (можно по teamviewer). Требование: работоспособность под .NET 3.5 (или ниже), без использования компонента браузера.
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