Нужна C# функция для скачивания torrent файла. Для тестирования функции нужно простенькое демо приложение, куда можно ввести ссылку на torrent файл, задать директорию на компе, куда будет производится закачка, и нажать кнопку Скачать. Оплату производим только после успешного тестирования демо приложения (можно по teamviewer). Требование: работоспособность под .NET 3.5 (или ниже), без использования компонента браузера.