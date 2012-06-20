C#: функция для скачивания torrent файла.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок175 просмотров

Нужна C# функция для скачивания torrent файла. Для тестирования функции нужно простенькое демо приложение, куда можно ввести ссылку на torrent файл, задать директорию на компе, куда будет производится закачка, и нажать кнопку Скачать. Оплату производим только после успешного тестирования демо приложения (можно по teamviewer). Требование: работоспособность под .NET 3.5 (или ниже), без использования компонента браузера.

13 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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