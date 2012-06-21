Требуется программа для кадровой работы. Нужно 2 варианта программы: Демо (ограниченные возможности) и Про (все как в т.з.). Программа должна быть разработана под Windows. Исполнитель НЕ ДОЛЖЕН терятся во время работы и постоянно должен быть ...
Теория вычислительных процессов и систем
Требуется автор для внесения правок в работу по теории вычислительных процессов и систем (программа + отчет). Язык программирования: C++.
Срок выполнения: 26 июня;
В наличии дополнительные материалы и указания.
Контактная информация:
E-mail: [email protected]
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