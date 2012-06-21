Программа для кадров

Требуется программа для кадровой работы. Нужно 2 варианта программы: Демо (ограниченные возможности) и Про (все как в т.з.). Программа должна быть разработана под Windows. Исполнитель НЕ ДОЛЖЕН терятся во время работы и постоянно должен быть на связи (Скайп, ICQ или телефон).Внимательно ознакомтесь с Т.З., а потом предлагайте свои услуги! Указывайте сразу срок и цену вознаграждения.

В прилагаемом архиве Техническое задание и 2 картинки: diz_prog.jpg показывает как должна выглядеть программа, а Rezum 2.jpg какое резюме должно получиться. Программа нужна была уже "вчера"

Бюджет до 100 у.е.!