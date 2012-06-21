Парсер для торрента

$80
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Закрыт1 заявка153 просмотра

Нужна программа

Особенности:

1) С трекеров берется описание, постер, скриншот, сиды и пиры, тоесть все.

2) Все вставляется в нужные поля, а не, как в некоторых модах, в теги.

3) Можно указывать как добавлять постер и скриншоты, копировать к себе на сервер или добавлять ссылкой.

4) Можно указывать категорию на трекере, с которой будем сливать.

5) Можно указывать id раздачи на внешнем трекере, с которой будем сливать.

6) Можно указывать категорию и подкатегорию на трекере, в которую будем заливать.

Надо будет от сюда парсить pornolab.net и rutracker.org после этого указываем сайт куда надо будет парсить.

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13 лет назад
vista7777
Вилли 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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