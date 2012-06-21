Есть два самописных компонента: CheckBoxEx и CheckComboBox, в них присутвуют некоторые баги отрисовки, не учтена работа с темами. Нужно пофиксить. Детальное описание бажков вышлю на e-mail или в личку. ...
Парсер для торрента
Нужна программа
Особенности:
1) С трекеров берется описание, постер, скриншот, сиды и пиры, тоесть все.
2) Все вставляется в нужные поля, а не, как в некоторых модах, в теги.
3) Можно указывать как добавлять постер и скриншоты, копировать к себе на сервер или добавлять ссылкой.
4) Можно указывать категорию на трекере, с которой будем сливать.
5) Можно указывать id раздачи на внешнем трекере, с которой будем сливать.
6) Можно указывать категорию и подкатегорию на трекере, в которую будем заливать.
Надо будет от сюда парсить pornolab.net и rutracker.org после этого указываем сайт куда надо будет парсить.
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