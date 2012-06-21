Delphi компоненты - баги пофиксить

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Есть два самописных компонента: CheckBoxEx и CheckComboBox, в них присутвуют некоторые баги отрисовки, не учтена работа с темами. Нужно пофиксить.

Детальное описание бажков вышлю на e-mail или в личку.

WeBmoney.

Delphi
13 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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