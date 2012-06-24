Нужна программа Особенности: 1) С трекеров берется описание, постер, скриншот, сиды и пиры, тоесть все. 2) Все вставляется в нужные поля, а не, как в некоторых модах, в теги. ...
Доработать модуль обсчёта рейтинга
Есть клиентская часть программы по обсчёту рейтинга. Клиент имеет базу игроков, программу, в которой он выбирает формулу проведения турниров, задаёт остальные параметры турнира. Программа сама формирует количество и состав групп, сеет игроков по рейтингу. После проведения соревнования формируется рабочий файл, который должен быть отослан в Центр и обработан центральным модулем обсчёта (такое разделение изначально было реализовано автором программы). Уже после этого обсчёта должен быть сформирован файл для публикации (HTML или XLS). Также надо реализовать статистику результатов (списки турниров, списки игроков, статистику личных встреч и, возможно, что-то ещё). Надо или разработать центральный модуль или предложить свой подобный вариант программы.
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