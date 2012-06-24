Привет нужен специалист по битрикс по улучшению проекта пишите в скаип и аську Skype: Pbrunki ICQ: 634319505 )
Конвертер из txt в xml
надо написать конвертер из txt в xml
есть исходный текстовый файл. его надо сконвертировать в xml заданного формата.
єто надо сделать в виде отдельного приложения под винду.
skype: greenzayac
mail: [email protected]
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