Программа для работы с tхt файлами.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт21 заявка262 просмотра

1. Есть первый большой тхт с данными

2. Есть второй большой тхт с данными

3. Есть папка с большим колличеством тхт

4. Есть пустой тхт в который и нужно определенным образом записать построчно результат работы с первыми тремья тхт.

Более детально в переписке.

13 лет назад
Kampuss
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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