Доработка контрола. Написание обработчика события

Требуется доработать контрол, это контрол браузера основанный на движке Gecko (Firefox).

Проект этот развивается и работает отлично, но в нем нет необходимого события, а именно нужен полный аналог BeforeNavigate2 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa768326%28v=vs.85%29.aspx) из Internet Explorer.

Задача заключается в том, что, или написать с нуля это событие или доработать то что есть. В данном контроле существует событие

Navigate с уже существующими некоторыми параметрами из BeforeNavigate2, которые работают отлично.

Исходный код полностью открыт, возможна работа с продолжением, т.к могут понадобится и другие доработки.

Исходники на C#

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