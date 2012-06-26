Нужно сделать программу для курсовой работы

Суть технического задания изложена в jpg файле. http://cs303201.userapi.com/v303201952/3fe8/RVZKb2Li9D8.jpg (По непонятным техническим причинам его не удается прикрепить к проекту)

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